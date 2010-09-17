Курси валют у банках Харкова

Долар 7,919 - 7,94

Харків. 17 вересня. УНІАН. На 17 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,919 (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,3 грн. (10,48 грн.), Базис - 7,921 (7,966), 10,29 (10,47), Реал-банк - 7,94 (7,98), 10,35 (10,48) відповідно. Національного банку України на 17 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 791.9200 (на 16 вересня – 791.9200) 100 EUR – 1035.6730 (на 16 вересня – 1028.6249) 10 RUR – 2.5527 (на 16 вересня – 2.5761)

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