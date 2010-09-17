Естонія відкриє консульство в Харкові наступного року

Харків. 17 вересня. УНІАН. Почесне консульство Естонської республіки в Харкові буде відкрито до кінця літа 2011 року.

Про це кореспонденту УНІАН на Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» в Харкові повідомив Надзвичайний та Повноважний посол Естонської Республіки в Україні Яан ХЕЙН.

Я.ХЕЙН зауважив, що в Міністерства іноземних справ Естонії є кандидатура на посаду консула, але відмовився назвати прізвище.

«Триває підготовка до відкриття Почесного консульства. У нас вже є певна кандидатура на по посаду консула. Зараз відбувається необхідна дипломатична процедура», - сказав Я.ХЕЙН.

Говорячи про перспективи співробітництва України та Естонської Республіки Я.ХЕЙН підкреслив, що візит Прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Естонії в жовтні дасть можливість поглибити співпрацю двох країн.

«Я впевнений, що візит на початку наступного місяця Прем’єр-міністра України Миколи Яновича АЗАРОВА в Естонію дасть теж свої плоди, щоб наше співробітництво саме з Харківською областю отримало свій подальший розвиток», - зазначив посол.

Як передавав УНІАН, сьогодні в Харкові відбувається Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому беруть участь понад 300 представників з 20 країн світу. У ході Форуму буде презентовано «Книгу інвестора», а також роботи переможців Конкурсу інноваційних проектів Харківської області. Крім цього відкриється виставка «Енергія зростання», в рамках якої будуть представлені проекти більш ніж 100 учасників, з них понад 30 - представники іноземного бізнесу.

На пленарному засіданні економічного форуму сьогодні заплановано представлення стратегії економічних реформ регіону, інфраструктурних проектів у рамках підготовки Харкова до Євро-2012, виступ заступника директора Європейського банку реконструкції й розвитку по Україні Грема ХАТЧИНСОНА, а також виступи українських посадовців, які презентуватимуть інноваційні та інвестиційні проекти України.

Крім цього, у ході заходу будуть підписані програми про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківщиною та Бєлгородською, а також Курською областями.