Янукович привітав учасників інвестфоруму в Харкові
Президент вірить в прихід інвестицій
Харків. 17 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав привітання учасникам II Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи»
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.
«Шановні друзі! Щиро вітаю з відкриттям II Міжнародного економічного форуму, проведення якого у Харківській області стає традицією. Сьогодні наша країна стоїть на шляху втілення в життя нових реформ, модернізації промисловості, впровадження новітніх технологій та інноваційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату та ефективної реалізації економічного потенціалу. В сучасних умовах саме інвестиції та інновації мають стати надійним фундаментом економічного зростання нашої держави. Впевнений, що нинішня зустріч буде вагомим кроком у пошуках закордонних партнерів, зміцненні існуючих зв’язків та сприятиме обміну передовим досвідом і сучасними ідеями. Бажаю учасникам зібрання плідної, конструктивної роботи, щастя, міцного здоров’я та благополуччя», - йдеться у телеграмі Президента.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові розпочав роботу Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому беруть участь понад 300 представників з 20 країн світу. У ході Форуму буде презентовано «Книгу інвестора», а також роботи переможців Конкурсу інноваційних проектів Харківської області. Крім цього відкриється виставка «Енергія зростання», в рамках якої будуть представлені проекти більш ніж 100 учасників, з них понад 30 - представники іноземного бізнесу.
На пленарному засіданні економічного форуму сьогодні заплановано представлення стратегії економічних реформ регіону, інфраструктурних проектів у рамках підготовки Харкова до Євро-2012, виступ заступника директора Європейського банку реконструкції й розвитку по Україні Грема ХАТЧИНСОНА, а також виступи українських посадовців, які презентуватимуть інноваційні та інвестиційні проекти України.
Крім цього, у ході заходу будуть підписані програми про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківщиною та Бєлгородською, а також Курською областями.