Янукович привітав учасників інвестфоруму в Харкові

Харків. 17 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав привітання учасникам II Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи»

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Шановні друзі! Щиро вітаю з відкриттям II Міжнародного економічного форуму, проведення якого у Харківській області стає традицією. Сьогодні наша країна стоїть на шляху втілення в життя нових реформ, модернізації промисловості, впровадження новітніх технологій та інноваційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату та ефективної реалізації економічного потенціалу. В сучасних умовах саме інвестиції та інновації мають стати надійним фундаментом економічного зростання нашої держави. Впевнений, що нинішня зустріч буде вагомим кроком у пошуках закордонних партнерів, зміцненні існуючих зв’язків та сприятиме обміну передовим досвідом і сучасними ідеями. Бажаю учасникам зібрання плідної, конструктивної роботи, щастя, міцного здоров’я та благополуччя», - йдеться у телеграмі Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові розпочав роботу Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому беруть участь понад 300 представників з 20 країн світу. У ході Форуму буде презентовано «Книгу інвестора», а також роботи переможців Конкурсу інноваційних проектів Харківської області. Крім цього відкриється виставка «Енергія зростання», в рамках якої будуть представлені проекти більш ніж 100 учасників, з них понад 30 - представники іноземного бізнесу.

На пленарному засіданні економічного форуму сьогодні заплановано представлення стратегії економічних реформ регіону, інфраструктурних проектів у рамках підготовки Харкова до Євро-2012, виступ заступника директора Європейського банку реконструкції й розвитку по Україні Грема ХАТЧИНСОНА, а також виступи українських посадовців, які презентуватимуть інноваційні та інвестиційні проекти України.

Крім цього, у ході заходу будуть підписані програми про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківщиною та Бєлгородською, а також Курською областями.