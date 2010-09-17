Стратегію сталого розвитку Харківщини розроблять до кінця року

Харків. 17 вересня. УНІАН. Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року, робота над якою триває, буде розроблена до грудня 2010 року.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Михайла ДОБКІНА.

За його словами, у розробці документа бере участь як керівництво області та міста, так і вчені. Основа «Стратегії» полягає в передвиборній програмі Президента України Віктора Януковича «Україна для людей».

«Розвиток великої області до 2020 року - це дуже серйозний перспективний план, який ми будемо реалізовувати разом з тими, хто бажає процвітання та стабільності, причому не тільки для Харкова і Харківської області, але й для країни в цілому. Ця стратегія базується на передвиборчій програмі тоді ще кандидата в Президенти Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, і її реалізація дозволить врахувати всі суто місцеві проблеми та питання в масштабі економіки всієї країни. Всередині серйозних програмних державних документів завжди є частина, що стосується безпосередньо Харкова, з нашими особливостями з машинобудування, ведення сільського господарства, з нашими особливостями в науці та освіті. Все це чітко розкладено на основні напрями розвитку Харківської області до 2020 року», - сказав М.ДОБКІН.

За словами керівника області, вже розроблений перспективний матеріал, над яким працювали вчені і керівники різних рівнів. Подати стратегію на розгляд депутатського корпусу Харківської обласної ради планується до кінця 2010 року.

«Після обговорення з жителями Харківської області стратегія буде винесена на розгляд депутатського корпусу, приблизно в грудні вже депутати будуть розглядати цей документ. І після прийняття, а я сподіваюся, що він буде прийнятий, це вже буде чіткий план, і кожна програма соціально-економічного розвитку на будь-який рік до 2020-го буде повністю кореспондуватися зі вже затвердженою стратегією», - наголосив М.ДОБКІН.