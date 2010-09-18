Добкін гарантує термін здачі окружної дороги

Харків. 18 вересня. УНІАН. З фінансуванням будівництва окружної дороги Харкова проблем немає.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Михайло ДОБКІН під час брифінгу за підсумками огляду робіт на окружній дорозі.

Будівництво окружної дороги навколо Харкова повністю фінансується з державного бюджету. Проблем з надходженням коштів немає, запевнив голова облдержадміністрації.

«Сьогодні немає проблем із нестачею грошей. Якщо держава буде здатна самостійно за рахунок бюджетних коштів закінчити фінансування окружної дороги, це добре, якщо ж ні, то я думаю, що держава в одному з двох своїх банків відкриє кредитну лінію підрядним організаціям, і вони на період неможливості фінансування будуть брати гроші. У принципі, це звичайна для держави практика - коли місту або області не вистачає грошей для виплати заробітної плати, ми беремо кредит у казначействі, який потім гасимо при перших же надходженнях. Це не є предметом настільки гострим, щоб вплинути на терміни здачі цієї дороги», - сказав М.ДОБКІН.