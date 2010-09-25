Харків. 25 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що продовольчій безпеці України нічого не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Харкові, коментуючи загальний економічний стан України.

«На сьогоднішній день, за моїми оцінками, продовольчій безпеці країни ніщо не загрожує. У нас достатні запаси зерна», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр наголосив, що, незважаючи на несприятливі погодні умови, неврожай і подорожчання продовольчої пшениці, уряд робить все можливе, «щоб стабілізувати ситуацію».

«Зараз держава створює продовольчі запаси: і держрезерв, і аграрний фонд. Такі закупки провадяться, вони дозволять нам стабілізувати ситуацію перш за все в осінньо-зимовий період, весною», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що дефіциту продовольчого зерна не буде, оскільки Уряд запланував створити його запас на рівні 3,5 млн. т.

«Ми плануємо закупити понад 2,5 млн. т. зерна, регіональні фонди створять свої запаси приблизно 1 млн. т. Тому говорити про якийсь дефіцит не доводиться», - зазначив прем’єр-міністр.

Підсумовуючи, М.АЗАРОВ, зауважив, що аграрний сектор економіки є пріоритетним для уряду і найближчим часом у селян з’являться певні «стимули».

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ перебуває сьогодні у Харкові з робочим візитом.