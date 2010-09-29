Добкін очолив список кандидатів до Харківської облради від ПР

Харків. 29 вересня. УНІАН. Список кандидатів у депутати до Харківської обласної ради VI скликання від Партії регіонів очолив голова Харківської обласної державної адміністрації, голова Харківської обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів, список кандидатів у депутати до Харківської обласної ради VI скликання від ПР був затверджений на засіданні обласної парторганізації.

До першої десятки списку також увійшли начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, ректор Харківського національного педуніверситету ім. Сковороди Іван ПРОКОПЕНКО, голова об’єднання профспілок Харківської області Сергій ТЕСЛЕНКО, заступник голови Харківської облорганізації Партії регіонів, пенсіонерка Олена ОЛЕШКО, заступник голови ХОДА Сергій САПРОНОВ, директор-головний диригент Харківської обласної філармонії Юрій ЯНКО, тимчасово непрацюючий Андрій МЕДВЕДЄВ та голова правління ВАТ «Трест Жилбуд-1» Олександр ХАРЧЕНКО.

За списками Партії регіонів до Харківської облради крім цього балотуються керівники промислових підприємств Харківщини, приватні підприємці, керівники головних управлінь і структурних підрозділів ХОДА, представники наукової та медичної еліти, журналісти - в цілому 105 кандидатів.

Як передавав УНІАН, 27 вересня Харківська міська партконференція Партії регіонів висунула кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі по виборах депутатів Харківської міськради, а також кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах по виборах депутатів Харківської міськради. Також Харківська міська партконференція Партії регіонів висунула кандидатом на посаду Харківського міського голови секретаря Харківської міської ради, виконувача обов’язків Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА.