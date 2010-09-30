Завтра на сході очікуються дощі

Харків. 30 вересня. УНІАН. Завтра в Україні очікуються дощі, у Карпатах місцями з мокрим снігом, у східній частині та більшості центральних областей вночі сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та у півдній частині пориви 17-22 м/с, вночі у Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 7-12°; на крайньому півдні вночі 8-13°, вдень 13-18°; у Карпатах вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Київській області у п’ятницю очікуються дощі. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12°. У Києві температура вночі 6-8°, вдень 9-11°.