Ярославський почав зводити в аеропорту «Харків» тимчасовий термінал

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО розпочала будівництво тимчасового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до проведення в Харкові ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

Харківський аеропорт має забезпечити необхідну загальну пропускну спроможність до 2550 пасажирів на годину під час проведення Євро-2012. Після спорудження нового терміналу, який відкрився 28 серпня 2010 р., сьогодні розпочато підготовчі роботи з будівництва тимчасового терміналу аеропорту «Харків» з пропускною спроможністю 1000 пас/год. Тривають роботи з розчистки та підготовки будівельного майданчика, а також розміщення техніки.

«Важливо пам’ятати, що називати цей термінал «тимчасовим» не зовсім точно, - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. «Швидше, - наголосив він, - це буде постійний аеросалон. Звичайно, під час Євро-2012, коли буде великий потік уболівальників, він буде тимчасово використовуватися як пасажирський термінал. Але після турніру будівлю буде повністю повноцінно задіяно зовсім за іншим функціональним призначенням». Що стосується зовнішнього вигляду, додав інвестор, то «тимчасовий термінал буде стилістично повторювати той новий термінал, який ми уже відкрили. Тобто виходить дуже цікавий комплекс – старий, історичний термінал між двома новими сучасними об’єктами».

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, термінал дозволить, з одного боку, різко збільшити пропускну спроможність, а з іншого, дасть можливість розділення уболівальників різних команд. При цьому одна частина пасажирів буде проходити через новий термінал, а інша – через тимчасовий.

До проектування та будівництва тимчасового терміналу були залучені ті ж самі компанії, що й у випадку з новим терміналом: проектна організація - ТОВ «Аркстоун», генеральний підрядчик - ТОВ «Стальконструкція». Обсяг інвестицій становить 5 млн. дол., їх планується освоїти до осені 2011 р.

Будинок тимчасового терміналу не лише буде виконувати функцію забезпечення встановленої УЄФА пропускної спроможності аеропорту на час проведення в Харкові матчів континентальної першості, але й стане невід’ємною частиною аеровокзального комплексу - після проведення Євро-2012 тимчасовий термінал буде використовуватися під ангар для зберігання, обслуговування та ремонту літаків. Ангар буде схожий на уже споруджений в Харкові аеровокзал - скляний фасад, з тильного боку - ворота. За фасадом розміститься шоу-рум компаній, які представляють в Україні інтереси виробників літаків і вертольотів.

Загальна площа тимчасового терміналу становитиме 5184 кв.м, 25% займатиме шоу-рум і 75% - інфраструктура бізнес-авіації.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюється до Євро-2012. Проект стартував після того, як 1 квітня 2008 р. компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції включає будівництво нового терміналу, реконструкцію старого (історичного), будівництво нової злітно-посадкової смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Технологічна схема обслуговування пасажирів розроблена німецькою компанією Airport Research Center. Після завершення реконструкції аеропорт здатний приймати різні повітряні судна, в тому числі типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Новий термінал площею більше 20 тис. кв.м. дозволить до 2011 р. збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. чоловік в рік.

Група DCH з 2007 р. реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку Харкова до Євро-2012 станом на кінець першого півріччя 2010 р. перевищила 2 млрд. грн.

На знімку: макет майбутнього аеровокзального комплексу Харківського аеропорту.

Фото сайту Kharkiv EURO