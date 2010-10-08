На крісло депутата-мажоритарника облради претендує понад 6 осіб

Харків. 8 жовтня. УНІАН. На одне місце депутата Харківської облради претендує понад 6 кандидатів.

Обласна територіальна виборча комісія зареєструвала 425 кандидатів у депутати по мажоритарних виборчих округах на виборах до Харківської облради, повідомила кореспонденту УНІАН секретар ОТВК Зоя МОКРІЙ.

Вона зазначила, що до облради на нинішніх виборах обиратимуться в цілому 136 депутатів (68 депутатів-мажоритарників і 68 депутатів-списочників). Таким чином, на одне з 68 депутатських місць у облраді, які обиратимуться по мажоритарній системі, претендуватимуть понад 6 депутатів.

За її словами, найбільше кандидатів у депутати за мажоритарними виборчими округами висунули Партія регіонів і Соціалістична партія України (по 68 кандидатів), ВО «Батьківщина» зареєструвала 50 кандидатур депутатів-мажоритарників, інші – набагато менше.

З.МОКРІЙ повідомила, що до початку виборчого процесу територіальна виборча комісія отримала повідомлення від 43 політичних партій про те, що вони мають намір брати участь у місцевих виборах. Але подали документи до ТВК на реєстрацію 35 політичних партій, які братимуть участь у виборах.

Вона підкреслила, що «жодній партії не було відмовлено» у реєстрації для участі у місцевих виборах. З.МОКРІЙ зазначила, що були «незначні неточності», які виправлялися протягом доби «і документи приймалися».

«Жодній партії не було відмовлено, навіть Рух, який прийшов у 23.30 6 жовтня, прийняли», - підсумувала З.МОКРІЙ.