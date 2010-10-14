Харківські школярі першими в Україні отримали електронні книги

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Школярі двох харківських середніх навчальних закладів вперше в Україні отримали електронні книги.

Електронні книги моделі jetBook-Lite виробництва американської компанії «Ектако» були урочисто вручені 120 десятикласникам фізико-математичного ліцею №27 та гімназії №6.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистої церемонії передачі книг в ліцеї №27 керівники міста й області, а також представник фірми «Ектако» поінформували про початок експерименту, метою якого є запровадження в навчальний процес сучасних технологій і забезпечення учнів зручними електронними підручниками, які приходять на заміну академічним паперовим.

Учні отримали електронні книги з уже запрограмованими всіма 22 шкільними підручниками згідно з державними навчальними програмами, а також з художньою літературою на українській, російській та англійській мовах.

На переконання директора Департаменту освіти Харківської міськради Ольги ДЕМЕНКО, нинішня подія - «це серйозний крок у майбутнє» і «народження чудових освітніх традицій». За її словами, електронні підручники є новою технологією, яка дозволить школярам досягати ще більших успіхів.

«Переваги електронних підручників настільки серйозні, що учням буде зручніше користуватися ними, ніж звичайними книгами. Тут, наприклад, і міжпредметні зв`язки: йде урок хімії, а потрібні знання з біології, або йде математика, а потрібні знання з геометрії - у будь-який час можна звернутися до потрібної інформації, - сказала О.ДЕМЕНКО. - Наступного року школярі користуватимуться цими самими підручниками. Учні скинуть у пам`ять пристрою весь матеріал за 11-й клас і успішно зможуть готуватися до випускних іспитів».

О.ДЕМЕНКО запевнила, що 10-класники обов`язково отримають і паперові підручники - в міру того, як їх надсилатимуть. За її словами, на сьогодні з 22 найменувань підручників харківські школи отримали тільки 2.

Передаючи книги дітям, голова Харківської облдержадміністрації М.ДОБКІН зазначив, що сьогодні харківські школи «виступають піонерами абсолютно нових технологій». Він висловив упевненість, що в разі успішного проведення харківського експерименту в Україні буде розроблена відповідна національна програма щодо впровадження в школи сучасних електронних книг.

Координатор діяльності компанії «Ектако» в Європі Алекс РАББ так прокоментував подію у Харкові: «Україна завжди була і є для нас стратегічно важливим ринком. Тому особливо приємно, що саме Україна стала однією з перших країн у світі щодо запуску подібного проекту. Ми раді взяти участь у цій ініціативі Харківської міської ради, адже інноваційна політика в плані освіти й залучення компаній та іноземних технологій – це завжди позитивні кроки в розвитку суспільства».

Довідка УНІАН. Компанія «Ектако» має 20-річний досвід виробництва електронних словників до споживчого ринку, а також для армії та інших структур США.