В Україні планується «харківський» пілотний проект з упровадження електронних підручників

Харків. 14 жовтня. УНІАН. В Україні планується створити пілотний проект з упровадження електронних підручників, заснований на досвіді Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час урочистої церемонії передачі електронних книг виробництва американської компанії «Ектако» десятикласникам харківського фізико-математичного ліцею №27 та гімназії №6. Школярі отримали електронні книги з уже запрограмованими всіма 22 шкільними підручниками згідно з державними навчальними програмами, а також з художньою літературою трьома мовами: українською, російською та англійською.

За словами губернатора, питання розробки національної програми він попередньо обговорив з міністром освіти і науки України Дмитром ТАБАЧНИКОМ, і в разі вдалого проведення харківського експерименту в Україні буде розроблена програма щодо впровадження в школи сучасних електронних підручників.

«Я з міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ обговорював питання реалізації в Україні спільного пілотного проекту Харківської області та Міністерства з впровадження електронних підручників. Зараз у двох харківських школах реалізується експеримент. Від того, наскільки він буде вдалим, залежатиме подальша перспектива розвитку електронного підручника», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він наголосив на значенні, яке матиме реалізація проекту в країні. За словами губернатора, не виключено, що в перспективі на Харківщині буде налагоджено випуск електронних підручників для шкіл України.

«Освіта - це конкурентоспроможність нашої країни в цілому: і в економіці, і в соціальних стандартах. Я дуже хочу, щоб цей експеримент пройшов вдало, і це дозволило б нам забезпечити такими підручниками всіх вчителів та учнів харківської області та налагодити випуск даної продукції в Харкові», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, серійне виробництво книг може бути налагоджене на Державному підприємстві Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка», і їх випуск, після прийняття відповідних рішень і укладення договорів, може розпочатися буквально за кілька місяців. До реалізації проекту запрошено компанія «Ектако», яка спеціалізується на виробництві електронних словників для споживчого ринку, а також для армії та інших структур США.

М.ДОБКІН повідомив, що питання створення цього пілотного проекту будуть обговорені, зокрема, під час візиту до Харкова Д.ТАБАЧНИКА, який відбудеться у 20-х числах жовтня цього року.

Як повідомляв УНІАН, за словами координатора діяльності компанії «Ектако» в Європі Алекса РАББА, Україна стала однією з перших країн у світі щодо запуску подібного проекту. За його словами, «інноваційна політика в плані освіти й залучення компаній та іноземних технологій – це завжди позитивні кроки в розвитку суспільства».