Клюєв перебуває з візитом на Харківщині

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ перебуває з робочою поїздкою в Харківській області.

У ході візиту на 61-й арсенал у Лозовій урядовець ознайомився з експериментальними безпілотними літальними апаратами виробництва Чугуївського авіаційного ремонтного заводу, передає сайт ОДА.

Ці апарати можуть використовуватися для розвідки територій та інших завдань цивільної оборони.

Також А.КЛЮЄВ ознайомився з розробками з виробництва пожежного танка, можливості якого будуть продемонстровані під час масштабних навчань МНС 19 жовтня.