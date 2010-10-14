Фесенко пропонує провести екзитполи в найбільших містах України

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО вважає доцільним на місцевих виборах у найбільших містах України провести екзитполи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ФЕСЕНКО сказав у Харкові, представляючи результати соціологічного дослідження «Політична ситуація в Харкові напередодні місцевих виборів».

В.ФЕСЕНКО висловив занепокоєння можливістю проведення об’єктивних виборів «у деяких містах і регіонах України».

«Там, де є однозначне домінування у виборчих комісіях, концентрація адміністративного ресурсу в одних руках, у мене є занепокоєння, наскільки об’єктивні результати виборів», - наголосив В.ФЕСЕНКО.

В.ФЕСЕНКО підкреслив, що проведення екзитполів у найбільш конкурентних регіонах допоможе уникнути взаємних обвинувачень політичних суперників.

«Треба було би з самого початку ініціювати проведення екзитполів принаймні в крупних містах України, де буде реальна конкурентність, щоб не було потім підстав кому-небудь сказати, й з одного, й з іншого боку, вибори пройшли неправильно», - сказав він.

«Щоб не було таких обопільних претензій, щоб була ситуація, як принаймні на президентських виборах, було б логічно провести екзитпол», - підсумував В.ФЕСЕНКО.