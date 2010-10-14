Олександров розповів про перспективи додаткової емісії Укрсиббанку

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Артем Олександров, гендиректор групи DCH, яка реалізує проекти Євро-2012 у Харкові, прокоментував для ЗМІ ситуацію, що виникли у сосунках між партнерами: групою БНП «Парібас» та «Укрсиббанком».

Какой объем средств был выведен группой БНП Парибас со счетов Укрсиббанка? Какими целями при этом руководствуется мажоритарный акционер банка?

Конкретные цифры назвать не могу. Однако суммы очень значительные. А о целях можно лишь строить догадки. Возможно, мажоритарный акционер, что деньги ему сейчас нужнее в Европе. Но, скорее всего, ситуация обусловлена тем, что перспектив для себя в Украине наши партнеры не видят. Спекулятивные прибыли закончились, а все остальное что касается реальной работы на рынке, который ими рассматривается на уровне африканского и не представляет для них особого интереса.

Какой объем капитала требуется банку по итогам второго этапа стресс-тестирования, проведенного НБУ?

70 миллионов гривень.

С чем конкретно, по Вашему мнению, связана столь значительная допэмиссия акций банка, инициированная группой БНПП?

Убедительных объяснений я не нахожу. Но есть один аспект, который заслуживает особого внимания - а именно, предложенная модель увеличения капитала. Было предложено, чтобы украинский акционер внес, как у нас говорят, «живой кэш». В то время, как мажоритарный акционер собирался увеличить капитал за счет конвертации субординированного долга. Иными словами, реальное увеличение капитала должно было быть произведено за счет денег Александра Ярославского, а если бы он отказался участвовать, то его доля была бы размыта. По сути, предлагалось выбирать между плохим и ужасным.

Действительно ли сейчас застопорился процесс утверждения новых членов правления банка, назначенных французской стороной, из-за задержки разрешения на их трудоустройства со стороны Минтруда?

Не исключено, что речь именно об этом. Основанием, насколько мне известно, является иск от одного из миноритарных акционеров. Но деталей я не знаю.

По Вашему мнению, приведет ли это к переносу дополнительной эмиссии акций банка?

Если рассматривать вопрос с юридической точки зрения, то это все идет именно к этому. Но речь будет идти не о переносе допэмиссии, а о невозможности ее проведения.

Имеет ли господин Ярославский право продать прямо или опосредованно принадлежащие ему акции банка третьей стороне, согласно договору с БНПП?

Я не имею права разглашать детали акционерного соглашения. Но, в то же время, могу подтвердить, что акции могут быть выкуплены самим банком, который третьей стороной не является.

В какую сумму вы сегодня оценивает пакет акций, принадлежащий господину Ярославскому?

Предпочел бы не комментировать этот вопрос. Объяснение простое: каждый оценивает по-разному, а реальной ценой является цифра, фигурирующая в договоре купли-продажи. А договор еще не подписан

Намерен ли господин Ярославский инвестировать в финансовый бизнес (банк, страховая компания, компания по управлению активами) после выхода из состава акционеров УкрСиббанка?

Вполне вероятно, если это будет признано экономически целесообразным.