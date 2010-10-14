Сім’ям військових у Лозовій скоро дадуть нові квартири - Добкін

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Родини військовослужбовців 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України, розташованого в Лозовій на Харківщині, будуть відселені в нові будинки до кінця листопада цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час робочої поїздки до арсеналу в Лозовій повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, на сьогодні нараховується 114 сімей військовослужбовців, які проживають у двох будинках та чотирьох гуртожитках, розташованих на території 61-го арсеналу.

Конкретизуючи, губернатор додав, що коли будуть вчасно проведені тендерні процедури, то до кінця листопада - початку грудня ці сім`ї будуть відселені в нові будинки в Лозовій, а також у селищі Пісочин, що в передмісті Харкова. За даними М.ДОБКІНА, для цього з державного бюджету вже надійшло 30 млн. грн.

Пояснюючи затримку з відселенням, губернатор пояснив, що вона виникла через те, що в Міністерстві оборони України тривали час не вирішувалося питання формування списків сімей військовослужбовців на відселення.