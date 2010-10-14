Moody`s поліпшило прогноз рейтингу Харкова

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Міжнародне рейтингове агентство Moody`s поліпшило прогноз рейтингів Києва, Харкова і Бердянська (Запорізька обл.) з «негативного» до «стабільного».

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, було поліпшено прогнози рейтингів ”В2” Києва, Харкова і Бердянська за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Moody`s поліпшило прогноз рейтингів 14 українських банків.

Так з «негативного» до «стабільного» поліпшено прогнози рейтингів «Креді Агріколь», «ОТП Банку», «ПриватБанку», «Укрексімбанку», «Укрсиббанку», «Райффайзен Банку Аваль», «Дочірнього банку Сбербанку Росії», «Першого українського міжнародного банку», банку «Форум», банку «Південний», «Ощадбанку», «Донміськбанку», «Промінвестбанку» і «Укргазбанку».

11 жовтня Moody`s змінило з «негативного» на «стабільний» прогноз суверенного рейтингу України на рівні «В2».