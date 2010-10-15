Міліція вилучила в мешканця Чугуєва арсенал зброї

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Працівники харківської міліції вилучили в 34-річного мешканця м. Чугуїв арсенал зброї.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, арсенал був виявлений у ході обстеження квартири місцевого мешканця після того, як до міліції надійшла оперативна інформація про те, що він зберігає зброю.

У ході перевірки працівники міліції виявили в квартирі чоловіка дві гранати Ф-1, обріз рушниці, мисливську рушницю, пляшку з порохом, гільзи, саморобні нунчаки.

Вилучені речові докази направлені на експертизу, за результатами якої буде ухвалено рішення про порушення кримінальної справи за ст. 263 КК України, яка передбачає позбавлення волі терміном до 5 років, повідомили в ЦЗГ. Працівниками міліції встановлюється, звідки у чоловіка з’явився такий арсенал зброї.