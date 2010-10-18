Металіст виходить у трійку лідерів

Харків. 18 жовтня. УНІАН. У матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки рівненській Волині.

Гра, що пройшла у суботу на стадіоні «Металіст», завершилася з рахунком 3:1 на користь харків’ян.

Голи забили Девіч (37, 79), Воробей (80) і волинянин Павлов (39).

Перемога дозволила Металісту увійти в трійку лідерів Чемпіонату. Набравши в 13 турах 25 очок, харків’яни нині перебувають на 3-й сходинці Турнірної таблиці.

Лідирує донецький Шахтар – 34 очки. На другому місці – київське Динамо (29).

Наступну гру Металіст проведе на виїзді з Іллічівцем. Маріупольці йдуть на 12-му місці (14 очок).