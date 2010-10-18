Суд оштрафував фірму «Союз» на 1,7 млн. грн.

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Господарський суд Харківської області ухвалив рішення про стягнення з ТОВ Фірма «Союз» 1,744 млн. грн. за забруднення земельної ділянки нафтопродуктами.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції Харківської області.

Державна екологічна інспекція в Харківській області навесні 2009 року здійснила планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства на земельній ділянці в Харкові по вул. Жовтневої Революції, де розміщується автостоянка та приміщення для її охорони ТОВ Фірма «Союз».

У ході перевірки інспектори зафіксували, що земельна ділянка автостоянки не має твердого покриття, яке має запобігати попаданню нафтопродуктів до ґрунту. Фахівці інструментально-лабораторного контролю, які здійснили відбір проб, зафіксували забруднення земельної ділянки площею 2988 м2.

Було зафіксуване порушення ст.ст. 20, 26-29 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 39 Закону України «Про екологічну експертизу» та за допомогою Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням земельних ресурсів, держекоінспектори розрахували грошовий еквівалент шкоди, заподіяної державі, - 1,744 млн. грн.

Після відмови ТОВ Фірма «Союз» добровільно відшкодувати заподіяну шкоду Держекоінспекція звернулась із позовом до Господарського суду Харківської області, який ухвалив рішення про стягнення з підприємства вказаної суми.