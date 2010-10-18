В ОБСЄ не має грошей направити в Україну достатню кількість спостерігачів

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Делегація спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) через матеріальні причини приїде в Україну в неповному складі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові повідомив народний депутат України від фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

«Через матеріальні причини не в повному обсязі будуть спостерігачі з ОБСЄ, але ми не можемо оплачувати те, що в принципі оплачується міжнародними організаціями», - сказав В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Він зазначив, що запрошення на участь у виборах отримали всі зацікавлені організації спостерігачів.

«Всі необхідні запрошення, всім інституціям, які виявляють інтерес до наших виборів і раніше приїжджали, вони ці запрошення отримали», - запевнив депутат.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО висловив сподівання, що до України приїде «достатня» кількість спостерігачів, що дозволить уникнути звинувачень влади у використанні адміністративного ресурсу.

«Ми дуже сильно сподіваємося, що європейське співтовариство надасть нам достатню кількість спостерігачів, експертів, які би могли системно контролювати, спостерігати за ходом волевиявлення наших виборців, щоб зняти всі різноманітні звинувачення у використанні адміністративного ресурсу», - наголосив В.КОЛЕСНИЧЕНКО.