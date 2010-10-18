Коаліція відсуває розгляд законопроекту «Про мови» на листопад

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Коаліція планує розглянути проект закону «Про мови» у першому читанні в листопаді цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові повідомив народний депутат України від фракції Партії регіонів, голова ради правозахисного громадського руху «Російськомовна Україна» Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

«Ми плануємо цей законопроект, незважаючи, що цей законопроект ще не розглянув профільний комітет, у листопаді вносити. Ми його будемо розглядати в першому читанні після виборів», - сказав політик.

За його словами, перенесення слухання цього законопроекту на пізніший термін пов’язане з політичними чинниками, оскільки коаліція вважає, що опозиція використовує його як мобілізаційний ресурс перед місцевими виборами.

«Сьогодні ми на час виборчої кампанії не розглядаємо цей законопроект. Згідно з тим планом, який потрапив мені до рук, помаранчевими силами закон про мови повинен був використовуватися як мобілізаційний ресурс для сил опозиції під час виборчої кампанії. Враховуючи це й проаналізувавши ситуацію, ми припинили будь-які дії з пропаганди та просування під час виборів цього законопроекту», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

При цьому вважає, що приводів для «мобілізації» електорату на сьогодні немає, а тому коаліція «переграла» своїх політичних опонентів.

«Усі акції, котрі ведуться по Західній Україні, можливо, вони й тут ведуться, з дискредитації цього законопроекту, вони провалюються. Гроші витрачаються, а мобілізувати ресурс немає приводу. Довкола чого: закон не внесений, закон не розглядається. У цьому випадку це вийшла політична багатоходова комбінація, і в цьому випадку ми своїх опонентів переграли», - сказав В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Прискорення розгляду проекту закону «Про мови» має відбутися ще й тому що, на думку Ради Європи, в Україні є чисельні порушення «мовної хартії», зазначив політик.

«Ми в патовій ситуації. В серпні наступного року Україна має звітувати перед Радою Європи по виконання хартії регіональних мов», - підсумував В.КОЛЕСНИЧЕНКО.