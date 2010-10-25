Аваков не згоден з прокурором, що в Харкові не було «лівих» бюлетенів

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Кандидат на посаду Харківського міського голови від партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ має намір оскаржити рішення прокуратури Харкова, яка відмовилася порушувати кримінальну справу у зв’язку із заявами про факт виявлення у місцевій друкарні «Фоліо-Плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облорганізації «Батьківщини».

Крім цього, А.АВАКОВ має намір у вівторок, 26 жовтня, провести зустріч із низкою міжнародних спостерігачів на виборах до місцевих органів влади, на якій він розповість про ситуації в Харкові напередодні виборів. За його словами, на зустрічі будуть присутні представники ПАРЄ, а також офіційні представники іноземних посольств.

«Завтра я реагую на прохання іноземних спостерігачів, проведу з ними зустріч. Це представники ПАРЄ, представники посольств іноземних держав, зокрема, США», - сказав А.АВАКОВ.

Як передавав УНІАН, у суботу, 23 жовтня, народні депутати Володимир ФІЛЕНКО та Олександр ЛОГВІНЕНКО викликали слідчо-оперативну групу до харківського видавництва «Фоліо-плюс», де було виявлено друкування неврахованих бюлетенів для голосування на виборах місцевих рад у Харківській області.

У той же день голова облвиборчкому О.РУСАНОВ заявив про намагання представників ВО «Батьківщина» зірвати засідання Харківської обласної виборчої комісії.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах видавництва було виявлено 12 тисяч 700 бюлетенів.

У свою чергу прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» зірвати виборчий процес на Харківщині.

Сьогодні прокуратура Харкова заявила, що не має підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у місцевій друкарні «Фоліо-Плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.