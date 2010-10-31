Станом на 11.00 на Харківщині проголосувало 15,5% виборців - КВУ

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Станом на 11.00 по Харківській області проголосувало 15,5%, по місту Харкову – 11,8% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, посилаючись на дані своїх спостерігачів, поінформував голова Харківської обласної організації Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ.

За його словами, це традиційний показник активності виборців.

М.КАМЧАТНИЙ зауважив, що, як правило, мешканці області активніші в першій половині дня, Харкова – у другій.