Станом на 15.00 на Харківщині проголосувало майже 27% виборців

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Станом на 15.00 в Харкові та Харківській області проголосувало 26,78% виборців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ.

За його словами, у цілому вже проголосувало 572994 виборців – цей показник наближається до середньо українського рівня.