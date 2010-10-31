Станом на 15.00 на Харківщині проголосувало майже 27% виборців

16:32, 31 жовтня 2010
Харьків
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Дані голови облтервиборчкому

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Станом на 15.00 в Харкові та Харківській області проголосувало 26,78% виборців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ.

За його словами, у цілому вже проголосувало 572994 виборців – цей показник наближається до середньо українського рівня.

 

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