Станом на 15.00 на Харківщині проголосувало майже 27% виборців
16:32, 31 жовтня 2010Харьків
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Дані голови облтервиборчкому
Харків. 31 жовтня. УНІАН. Станом на 15.00 в Харкові та Харківській області проголосувало 26,78% виборців.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ.
За його словами, у цілому вже проголосувало 572994 виборців – цей показник наближається до середньо українського рівня.
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