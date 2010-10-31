Міжнародні спостерігачі відзначають високий рівень процесу виборів - Добкін

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Міжнародні спостерігачі на місцевих виборах в Україні відзначають високий рівень організації і проведення виборчого процесу.

Про це вони сказали сьогодні в ході зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ, повідомляє сайт Партії регіонів.

Підтверджуючи, що процедура волевиявлення вільна і організація процесу виборів проведена на високому рівні, спостерігачі із Сербії, зокрема, зазначили: «Така робота влади з організації (виборів) може стати прикладом для розвинених європейських демократій».

Також міжнародні спостерігачі зазначили, що члени виборчих комісій мають досвід роботи, здійснюють тісну взаємодію, не помітно, хто з членів виборчих комісій до якої політичної партії належить. Вони також підкреслили, що на кожній виборчій дільниці присутні представники всіх політичних сил, у тому числі й опозиції, що ще раз підкреслює зацікавленість влади у прозорих виборах.

У свою чергу, М.ДОБКІН сказав: «Для нас дуже важливі досвід і оцінка сьогоднішнього дня міжнародними спостерігачами, тому що ми хочемо наблизити до нас стандарти європейського життя. До цього дня ми підійшли без особливих потрясінь, що свідчить про розвиток демократії в нашому суспільстві».

«Вибори перестають бути неабиякою подією, все проходить організовано», – резюмував М.ДОБКІН.