Добкіна можуть звільнити через Кернеса - експерти

Харків. 2 листопада. УНІАН. Експерти не виключають, що після підведення підсумків місцевих виборів можлива зміна кількох губернаторів, пише хаківська «Сеть экстренного оповещения»з посилаенням на «Кореспондент»

Зокрема, на думку президента аналітичного Центру Відкрита політика Ігоря ЖДАНОВА, проблеми можуть виникнути у губернатора Харківської області Михайла ДОБКІНА.

«Він активно лобіював і був прихильником того, що кандидатом на посаду харківського мера повинен балотуватися пан КЕРНЕС. Наскільки мені відомо, на рівні центрального апарату Партії регіонів були голоси, які говорили, що цього не потрібно робити, що КЕРНЕС не стане мером з огляду на багато причин, і пропонували іншу кандидатуру», - сказав експерт, відзначивши при цьому, що, згідно з останнім повідомленням, КЕРНЕС, швидше за все, програє вибори.

«Цей ланцюжок і далі потягнеться до пана ДОБКІНА, який зараз очолює Харківську область», - вважає аналітик.

Цю думку підтримав і директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА: «Харків може першим упасти. Наскільки мені відомо, коли ДОБКІН відстоював кандидатуру Геннадія КЕРНЕСА, він говорив, що відповідає за неї».

«Умовно кажучи, якщо КЕРНЕС не виграє, то буде велике питання над ДОБКІНИМ», - зазначив В.БАЛА».