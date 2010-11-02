Партія регіонів отримала більшість в усіх радах Харківщини – Добкін

Харків. 2 листопада. УНІАН. Партія регіонів отримала більшість депутатських мандатів в усіх місцевих радах Харківщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації, керівник Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло ДОБКІН, посилаючись на результати підрахунку голосів за всіма виборчими протоколами із «мокрою» печаткою, які він має у своєму розпорядженні.

За словами М.ДОБКІНА, зі 136 депутатських місць у Харківській обласній раді Партія регіонів матиме 91 депутата. Зі 100 депутатських місць в Харківській міській раді регіонами матимуть 69 депутатів. Крім цього, за словами губернатора, більшість Партія регіонів матиме в усіх міських і районних радах Харківської області.

«Ця більшість дозволить нам фактично самостійно, без інших політичних сил, ухвалювати рішення, обирати керівні посади і в подальшому працювати», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор зауважив, що із 6 міст обласного значення міських голів-представників Партії регіонів матимуть 5 міст, а в Лозовій швидше за все переможе представник партії «Промисловців і підприємців України», яка є «по духу близькою» до Партії регіонів.

М.ДОБКІН зауважив, що на разі ще не готові результати підрахунку голосів по сільських та селищних головах.

Говорячи про одномандатні виборчі округи з виборів депутатів до Харківської облради, М.ДОБКІН підкреслив, що тут Партія регіонів отримала підтримку приблизно 80% виборців і з 68 депутатів-мажоритарників облради 56 будуть членами Партії регіонів. У Харківську міськраду за мажоритарною системою Партія регіонів отримала підтримку 90% виборців.