Кернес заявляє, що поломка комп’ютера міськвиборчкому не вплинула на результати

18:37, 02 листопада 2010
Харьків
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Коментар надзвичайної події

Харків. 2 листопада. УНІАН. Виконуючий обов’язки Харківського міського  голови Геннадій КЕРНЕС заявив, що робота комп’ютера міськвиборчкому відновлена, а його поломка не вплинула на результати підрахунку голосів.

Так Г.КЕРНЕС прокоментував УНІАН повідомлення в інтернеті про те, що в Харківській міській виборчій комісії згорів комп`ютер з результатами голосування, внаслідок чого була знищена інформація за останні три з половиною години роботи.

За словами Г.КЕРНЕСА, після повідомлень в інтернеті він одразу зателефонував до міської виборчої комісії, де відповіли, що «робота комп’ютера відновлена» і це «не впливає на результати».

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