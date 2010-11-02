Кернес заявляє, що поломка комп’ютера міськвиборчкому не вплинула на результати

Харків. 2 листопада. УНІАН. Виконуючий обов’язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС заявив, що робота комп’ютера міськвиборчкому відновлена, а його поломка не вплинула на результати підрахунку голосів.

Так Г.КЕРНЕС прокоментував УНІАН повідомлення в інтернеті про те, що в Харківській міській виборчій комісії згорів комп`ютер з результатами голосування, внаслідок чого була знищена інформація за останні три з половиною години роботи.

За словами Г.КЕРНЕСА, після повідомлень в інтернеті він одразу зателефонував до міської виборчої комісії, де відповіли, що «робота комп’ютера відновлена» і це «не впливає на результати».