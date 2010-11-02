Добкін хоче, щоб Харківської облраду очолив Чернов

Харків. 2 листопада. УНІАН. Голова Харківської обласної державної адміністрації, лідер Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло ДОБКІН рекомендуватиме нинішнього голову Харківської облради Сергія ЧЕРНОВА на посаду голови облради нового скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи результати підрахунку голосів.

«У нас є рішення ради обласної партійної організації, я його повністю підтримую, пропонувати депутатам кандидатуру Серія Івановича ЧЕРНОВА для того, щоб обрати його головою вже нової обласної ради», - сказав М.ДОБКІН.