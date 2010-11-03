Добкін схвалює повернення до змішаної системи виборів

Харків. 3 листопада. УНІАН. Повернення до виборів за змішаною системою виправдало себе.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції у висловив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи проведення місцевих виборів на Харківщині.

«Повернення до виборів за змішаною системою себе виправдало. Виборці більш охоче голосували за конкретних людей, яких можна було побачити, поговорити з ними і далі вимагати виконання взятих на себе обіцянок вже індивідуально, не з партії, а з конкретної людини», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 30 серпня цього року ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», автором якого є лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ. Згідно з законом, вибори 31 жовтня до місцевих рад в Україні відбувалися за змішаною пропорційно-мажоритарною системою.