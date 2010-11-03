Кернес не поступається лідерством – опрацьовано 90% протоколів

Харків. 3 листопада. УНІАН. Кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС лідирує на виборах мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, посилаючись на офіційні дані Харківської міської виборчої комісії, заявив представник інтересів кандидата на посаду Харківського міського голови від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА, перший заступник голови Харківської міської організації ПР Олександр КРИВЦОВ.

Він повідомив, що комісія вже опрацювала 89,28% протоколів.

Найбільшу кількість голосів на цей час набрав Г.КЕРНЕС – 30,0% (116 тис. 850). У кандидата від партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА – 28,6% (111 тис. 606).

Опрацьовані результати голосування 533 дільниць з наявних 797.

Як передавав УНІАН, згідно з результатами підрахунку голосів у прямому ефірі, за Г.КЕРНЕСА проголосувало 130 тис. 331 виборець, за кандидата від політичної партії ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА - 127 тис. 605 виборців. Різниця між кандидатами становить 2 тис. 726 голосів.