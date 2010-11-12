У Харкові встановлено пам'ятник Івану Кожедубу

Його ім’я носить університет Повітяних сил

Харків. 12 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові відкрито пам`ятник тричі Герою Радянського Союзу, військовому льотчику Івану Кожедубу – випускнику Харківського льотного училища. Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відкриття пам’ятника одному з найвідоміших льотчиків Другої світової війни відбулася в Харківському університеті Повітряних сил. В урочистостях взяли участь випускники Харківського льотного училища - командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій ОНИЩЕНКО, головнокомандувач ВПС СРСР маршал авіації Євген ШАПОШНИКОВ, Герой Радянського Союзу льотчик-космонавт Олексій ЛЕОНОВ, випускники різних поколінь, а також представники влади і громадськості.

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