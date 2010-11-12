Клюєв по виганяв би невмілих керівників

Харків. 12 листопада. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ радить звільняти тих керівників, які допустили зростання боргів за спожити енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові, відповідаючи на запитання журналістів про способи скорочення заборгованості Харківської області за спожиті енергоносії.

А.КЛЮЄВ наголосив, що провина за зростання боргів лежить на керівництві облдержадміністрації, керівниках міст і районів, «які у Харківській області наростили достатньо великі обсяги заборгованості по газу».

На думку А.КЛЮЄВА, керівництво області зобов’язане налагодити платіжну дисципліну, а також звільнити непрофесійних керівників.

«У першу чергу - налагодити платіжну дисципліну. Друге - це поміняти деяких керівників. Я думаю, що з керівниками, які не справляються, з ними потрібно просто дуже легко і швидко прощатися й давати дорогу молодим, більш перспективним, які вміють працювати», - сказав перший віце-прем’єр. А.КЛЮЄВ також зауважив, що відповідні керівники мають більш активно залучати державні кредитні ресурси.

«Третє - можна брати кредитні ресурси. НАК «Нафтогаз України», Кабінет міністрів України можуть давати позики з державного бюджету, робити розстрочку, реструктуризацію боргів», - наголосив А.КЛЮЄВ. При цьому він підкреслив, що потрібно вести роботу зі зменшення собівартості наданих послуг. «Але розраховуватися потрібно!», - акцентував А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, А.КЛЮЄВ на селекторній нараді з питань розрахунку за газ регіональних споживачів критично оцінив збільшення заборгованості по оплаті за газ у Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях, а також у Києві.

ДК «Газ України» заявила про незадовільний стан розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) у новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. За даними підприємства, на початок листопада заборгованість теплопостачальних підприємств (без урахування АК «Київенерго») за спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) природний газ перевищила 1,06 млрд. грн.

Борги теплокомуненерго за газ, спожитий у минулому опалювальному сезоні 2009-2010 рр., залишаються на рівні 1,74 млрд. грн. (рівень оплати - 83%).

У компанії підкреслюють, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію НАК «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також проведення опалювального сезону 2010-2011 рр.