У Харкові 32-річний чоловік зарізав матір і 15-річну племінницю

Харків. 15 листопада. УНІАН. У Харкові 32-річний чоловік зарізав свою матір та 15-річну племінницю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, трагедія сталася в квартирі 59-річної жінки в Орджонікідзевському районі Харкова - 14 листопада в помешканні пенсіонерки було знайдено мертвими з ножовими пораненнями господарку та її онуку – 15-річну ученицю загальноосвітньої школи.

За підозрою у скоєнні вбивства працівники міліції затримали сина господарки – 32-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вбив потерпілих під час сварки на ґрунті неприязні.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. За скоєння подібного злочину закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років, а у випадку обтяжувальних обставин – довічного ув’язнення, зазначили в ЦЗГ.