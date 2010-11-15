В Росії незадоволені «рихлим» кордоном з Україною

Харків. 15 листопада. УНІАН. Для боротьби з незаконним обігом наркотиків необхідно зміцнювати кордон між Україною та Російською Федерацією.

Про це в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у Росії сказав директор Федеральної служби Росії з контролю за оборотом наркотиків (ФСКН) Віктор ІВАНОВ.

«Я хотів би підкреслити, що кордон у нас рихлий - між Росією та Україною. Я думаю, в наших спільних інтересах цей кордон зміцнити , але не з огляду розділення держав, а з огляду підвищення його ефективності», - сказав В.ІВАНОВ.

Він зазначив, що кордон створюється для того, щоб функціонували адміністративно правові режими, які б дозволяли чіткіше фіксувати переміщення вантажів і людей через кордон із використанням сучасних інформаційних систем.

«Це не завдання тотального контролю, а навпаки - максимально ефективного переміщення людей, а з іншого - фіксація необхідної інформації, яка дозволила б правоохоронним органам швидше й ефективніше вираховувати негідників, які возять через кордон наркотики. Вони ж рухаються як із України до Росії, так і в Україну з Росії. Тому це наш спільний інтерес», - сказав В.ІВАНОВ.

При цьому він підкреслив, що йдеться не про розділення, а підвищення ефективності роботи служб, що працюють на кордоні. За словами В.ІВАНОВА, в деяких країнах, що не досягли висот цивілізації, часто стикаєшся з довгим оглядом і перевіркою на кордоні, в той же час, коли їдеш до Європи, досить швидко проходиш перевірку й це, в першу чергу, через ефективну організацію роботи прикордонних і митних служб.

«Там діють сучасні інформаційні технології, які дозволяють швидко зчитувати інформацію і створювати відповідні бази даних для інформаційного обміну», - сказав В.ІВАНОВ.

За його словами, це особливо актуально на українсько-російському кордоні в пунктах пропуску зі спрощеного перетину кордону для людей, які проживають у прикордонній зоні.

«Створивши такі умови, ми повинні мати бази даних громадян, які проживають у прикордонних районах, не вимагаючи якихось довідок від місцевих органів. Легітимність цих довідок прикордонні й митні сили не в змозі перевірити. Набагато простіше, коли працюють інформаційні системи. У століття комп`ютерів, айпадів, айфонів займатися рукописом – просто не можна, це минуле», - підкреслив В.ІВАНОВ.

За його словами, через це страждає ефективність правоохоронних органів, оскільки вона базується не лише на оперативній інформації, отриманій від людей, але й можливостях використання баз даних, які створюються в процесі діяльності митних і прикордонних органів.