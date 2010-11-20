На Харківщині ліквідовано контрабандний канал постачання «Терофуну»

Харків. 20 листопада. УНІАН. У Харківській області Служба безпеки України викрила потужний канал контрабанди комбінованого медичного препарату «Терофун», який містить у своєму складі прекурсор – псевдоефедрин гідрохлорид, що використовується для виготовлення особливо небезпечної наркотичної речовини – метамфітамін.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, одну з партій цього препарату правоохоронці затримали на початку жовтня ц.р.

Громадянин України, який слідував у потязі сполученням «Харків-Москва», намагався контрабандним шляхом вивезти до Російської Федерації понад 4 тис. таблеток. Контрабандиста було затримано під час митного догляду у пункті пропуску «Козача Лопань».

Слідчим відділом УСБУ стосовно вказаного громадянина порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.305 Кримінального кодексу України (замах на контрабанду наркотичних засобів та прекурсорів).

Встановлено, що цей контрабандний канал створили члени організованого злочинного угруповання, серед учасників якого були іноземці. Вони постачали в Україну небезпечний для здоров’я та життя препарат з однієї з країн Азії. Частина пігулок незаконно реалізовувалась через роздрібну аптечну мережу всередині держави, а решта контрабандою вивозилась до суміжних країн. Документи, які були вилучені під час проведення обшуків, свідчать про те, що загальна вартість ввезеного протягом 2009-2010 років цим злочинним угрупованням «Терофуну» становить понад 10 млн. дол. Крім цього, співробітники СБУ в місцях оптово-роздрібної торгівлі вилучили велику кількість «Терофуну», підготовленого для подальшого незаконного збуту.