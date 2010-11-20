Шевченко не зможе вийти на гру з «Металістом»

Харків. 20 листопада. УНІАН. Завтра в Києві в центральному матчі 18-го туру чемпіонату України зійдуться столичне «Динамо» і харківський «Металіст». Як уже повідомлялося, в цьому поєдинку господарі поля будуть змушені обходитися без одного з своїх провідних захисників - Євгена Хачеріді, який пропустить наступну гру через перебір жовтих карток.

Крім того, вже точно відомо, що в матчі з «Металістом» наставник «Динамо» Олег Лужний не зможе розраховувати на капітана своєї команди Андрія Шевченка, який як і раніше має проблеми зі спиною. Не виключено, що не зіграє з харків`янами і півзахисник киян Мілош Нінкович: серб все ніяк не може повністю відновитися після пошкодження, яке він одержав ще в 13-му турі, у поєдинку з львівськими «Карпатами».

Як і раніше в лазареті «Динамо» знаходяться воротарі Олександр Шовковський, Станіслав Богуш, а також нападник Гільєрме. Водночас повністю відновилися від травм і готові вийти на поле захисники Андрій Несмачний, Горан Попов і півзахисник Жерсон Маграо, повідомляє сайт «Динамо Киев от Шурика».

Результат завтрашнього матчу може вплинути на турнірне становище команд - у разі програшу «Динамо» поступиться другим місцем «Металісту».

На знімку: Андрій Шевченкоу грі з харківським «Металістом» (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА