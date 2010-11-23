Харківщина розвиватиме всі форми ведення господарства на селі
Обговорюється стратегія сталого розвитку
Харків. 23 листопада. УНІАН. Харківська область розвиватиме всі форми ведення сільськогосподарського виробництва.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, шляхи розвитку агропромислового сектору області в контексті Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку до 2020 року розглядалися в понеділок на круглому столі, який відбувся в Харківському аграрному університеті ім. Докучаєва.
Як зазначив начальник Головного управління АПР області Ігор ЗУБРИЧ, запропонований проект Стратегії передбачає розвиток різних форм ведення сільськогосподарського виробництва - і фермерське, і особисте підсобне господарство, і індустріальне технологічне виробництво, але на різних рівнях і з різною підтримкою.
«Сьогодні для того, щоб зробити прорив у сфері тваринництва, нам необхідно побудувати нові сучасні ферми на 1 000 голів корів і 1 200 - 2 500 свиноматок. Це дозволить зробити великий крок, але ніхто не говорить, що ми перестанемо розвивати комплексні пункти прийому молока, що перестанемо покращувати селекцію в особистому підсобному господарстві», - сказав І.ЗУБРИЧ.
Фахівці провідних сільськогосподарських науково-дослідних та освітніх центрів Харкова внесли конкретні пропозиції до проекту Стратегії, зазначивши, що основна умова для нормального функціонування будь-якого плану - це економічне обґрунтування та фінансова підтримка на рівні держави, а також узгодженість всіх складових запропонованої програми, повідомляє сайт.