Харківщина розвиватиме всі форми ведення господарства на селі

Харків. 23 листопада. УНІАН. Харківська область розвиватиме всі форми ведення сільськогосподарського виробництва.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, шляхи розвитку агропромислового сектору області в контексті Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку до 2020 року розглядалися в понеділок на круглому столі, який відбувся в Харківському аграрному університеті ім. Докучаєва.

Як зазначив начальник Головного управління АПР області Ігор ЗУБРИЧ, запропонований проект Стратегії передбачає розвиток різних форм ведення сільськогосподарського виробництва - і фермерське, і особисте підсобне господарство, і індустріальне технологічне виробництво, але на різних рівнях і з різною підтримкою.

«Сьогодні для того, щоб зробити прорив у сфері тваринництва, нам необхідно побудувати нові сучасні ферми на 1 000 голів корів і 1 200 - 2 500 свиноматок. Це дозволить зробити великий крок, але ніхто не говорить, що ми перестанемо розвивати комплексні пункти прийому молока, що перестанемо покращувати селекцію в особистому підсобному господарстві», - сказав І.ЗУБРИЧ.

Фахівці провідних сільськогосподарських науково-дослідних та освітніх центрів Харкова внесли конкретні пропозиції до проекту Стратегії, зазначивши, що основна умова для нормального функціонування будь-якого плану - це економічне обґрунтування та фінансова підтримка на рівні держави, а також узгодженість всіх складових запропонованої програми, повідомляє сайт.