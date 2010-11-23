У Харкові виборюватимуть путівки на чемпіонат з перукарського мистецтва

Харків. 23 листопада. УНІАН. З 25 по 27 листопада у виставковому центрі «Радмір Експохол» (вул. Академіка Павлова, 271) відбудеться відкритий відбірковий тур чемпіонату України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу «Кубок Харкова 2010» та чемпіонат України серед спеціалізованих навчальних закладів.

Офіційна церемонія відкриття чемпіонату відбудеться 25 листопада о 10.00, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації,

В рамках чемпіонату також відбудуться майстер-класи для керівників салонів краси і перукарів, спеціалізовані семінари для майстрів макіяжу та нігтьової естетики, а також всеукраїнська виставка косметики, парфумерії та перукарського мистецтва «Дзеркало моди – Харків-2010».