У Харкові виявлено 24 тис. пляшок ряженої горілки

Харків. 22 листопада. УНІАН. Харківські правоохоронці затримали вантажний автомобіль, у кузові якого виявили 24 тис. півлітрових пляшок підробленої горілки.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У ЦГЗ зазначають, що під час візуального огляду пляшок працівники міліції зауважили на підозрілості акцизних марок, наклеєних на спиртному. При цьому відповідних супровідних документів на горілку водій не мав.

Експертиза встановила, що горілка не відповідає держстандартам, а марки акцизного збору були підроблені. Також було встановлено, що виявлена горілка не була вироблена на підприємстві, яке було вказане на етикетці.

Слідчий відділ міської міліції порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Зараз правоохоронці встановлюють шляхи надходження фальсифікату до Харківської області, а також проводять необхідні заходи для виявлення всіх фактів збуту підробленої продукції. Триває розслідування.