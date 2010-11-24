Кернес склав присягу Харківського міського голови (доповнена)

Харків. 24 листопада. УНІАН. Геннадій КЕРНЕС, представник Партії регіонів, котрий отримав перемогу на виборах 31 жовтня 2010 року, сьогодні склав присягу Харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій 1-й сесії Харківської міської ради 6-го скликання Г.КЕРНЕСУ було вручено посвідчення та посадовий знак мера Харкова.

Промовляючи перед новим складом депутатського корпусу міської ради, Г.КЕРНЕС заявив, що «нова каденція міської влади Харкова не стане періодом застою і розчарувань» і наступні 4 роки «не стануть повторенням того занепаду, який мали в 90-х і того хаосу, який був у середині 2000-х років».

За словами нового керівник міста, особисто він зробить «все можливе, щоб вписати цей час в історію Харкова як час надій, що збулися. Мій мобільний телефон, який знають тисячі харків’ян, не буде ніколи вимкнений».

Г.КЕРНЕС пообіцяв, що робитиме все для розвитку Харкова, назвавши одним з головних напрямків діяльності нової влади – «курс на підвищення якості життя». Він також звернувся до депутатів і представників всіх політичних сил з пропозицією об’єднати зусилля в ім’я харків’ян. «Я протягую руку підтримки і взаєморозуміння кожному, - сказав Г.КЕРНЕС, - хто хоче служити Харкову».

На сесії виступив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, який привітав депутатів і нового міського голову з обранням. За його словами, в особі Г.КЕРНЕСА Харків отримав «дуже ефективного менеджера, людину, яка здатна працювати 24 години на добу», яка «може заставити працювати всіх», кому віддали перевагу харків’яни. Промовляючи перед депутатами, М.ДОБКІН зазначив, що Харків, на його думку, має сьогодні «дуже сильний склад міської ради, потенціал величезний, можливості колосальні», і це «дає такі перспективи, які не реалізувати неможливо».

Як позитивне М.ДОБКІН відмітив, що за довгі роки на Харківщині створена єдина команда, яка «без зайвого змагання і зайвого протистояння» здатна працювати на «творення і процвітання» Слобожанщини.

За підсумками виборчої кампанії 2010 року, до складу депутатського корпусу Харківської міської ради 6 скликання увійшли 100 депутатів.

У списку депутатів - 46 керівників харківських підприємств, 25 керівників установ і організацій, 12 співробітників різних підприємств та установ, 8 працівників науки, освіти та медицини, 6 приватних підприємців, 1 пенсіонер і 2 тимчасово непрацюючих.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Харківської міської виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%).

За результатами місцевих виборів, до Харківської міськради пройшли представники 6 політичних партій. У одномандатних виборчих округах перемогли 44 кандидати в депутати від Партії регіонів, 3 - від ВО «Батьківщина», 1 - від Народної партії, 1 - від «Сильної України», 1 - від Партії пенсіонерів України.

У багатомандатних виборчих округах перемогу одержала Партія регіонів, яка набрала 32,4% голосів виборців (140 042 голоси), ВО «Батьківщина» набрала 15,66% голосів (67 688), Компартія України - 10,56% (45 644), партія «Сильна Україна» - 6,29% (27 172), партія «Фронт змін» - 3,51% (15 182) голосів. Проти усіх проголосували 11,32% виборців (48 924 голоси).

Переважну більшість депутатів у Харківській міській раді 6-го скликання отримала Партія регіонів.

Фото ІА «МОСТ-Харьков»