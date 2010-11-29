У Москві помер Володимир Маслаченко

Харків. 29 листопада. УНІАН. У Москві у віці 74 років помер знаменитий футбольний коментатор, колишній футболіст збірної СРСР Володимир Маслаченко.

18 листопада В.Маслаченко потрапив до реанімації, у нього діагностували інсульт. Його стан оцінювали як стабільно важкий.

Уродженець Дніпропетровщини він почав шлях гравця в середині 1950-х у криворізькому Спартаку і дніпропетровському Металургу. Більшу частину своєї кар`єри футболіста В.Маслаченко провів у московському "Спартаку", у складі якого в 1962 році став чемпіоном СРСР. За збірну СРСР він провів вісім матчів, у складі національної команди виступав на чемпіонаті світу 1958 року.

У 1961 році В.Маслаченко був визнаний кращим воротарем країни. Він увійшов до Клубу Льва Яшина, що об`єднує голкіперів, які провели щонайменше 100 офіційних матчів без пропущених голів.

Останні роки В.Маслаченко працював коментатором на телеканалі "НТВ-плюс Футбол". Спортивною журналістикою він займався з 1970 року, здобувши репутацію одного із найпопулярніших футбольних коментаторів Радянського Союзу.