Ветувати Податковий кодекс вимагали понад 800 тис. українців - профспілки

Харків. 1 грудня. УНІАН. У загальноукраїнській акції протесту проти Податкового кодексу загалом взяли участь більше 800 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України.

Зокрема, за підрахунками профспілок, акція протесту проти Податкового кодексу, яка тривала з 22 по 30 листопада, об’єднала від 53 тис. до 83 тис. українців на Майдані Незалежності. У цей же час аналогічні акції відбулися практично у всіх обласних центрах, а також інших містах України. Загалом протести відбулися у більш ніж 70 містах по всій країні, участь у них взяли близько 750 тис. громадян.

Як відзначають в НФПУ, головними учасниками акцій протесту були приватні підприємці, які задіяні в секторі торгівлі, а також таксисти. Зокрема, тільки 25 листопада, коли було оголошено всеукраїнську мобілізацію, з метою відстояти своє право на працю у столицю приїхали 5 тис. 808 працівників ринків України.

У профспілках звертають увагу на те, що фінансування акції протесту відбувалося за власний кошт самих підприємців.

Як нагадав голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК, основні поправки, які підприємці вимагають внести у Податковий кодекс, - це не звужувати перелік видів діяльності спрощеної системи оподаткування, не надавати податковим органам додаткових повноважень щодо здійснення перевірок, а також дозволити не застосовувати касовий апарат, якщо дохід підприємця не перевищує 1 млн. грн. Крім того, підприємці вимагають зберегти для платників єдиного податку існуючу форму податкової звітності.

В цілому ж, як підкреслив М.ЯКІБЧУК, підприємці вимагають змінити понад двісті статей у Податковому кодексі, а тому в жодному разі не погодяться на косметичні правки.

За інформацією НФПУ, на даний час підприємці чекають результатів доопрацювання урядом Податкового кодексу, після чого приймуть рішення щодо своїх подальших дій. Організатори закликають усіх протестувальників та небайдужих громадян не зупиняти протестні виступи, а у четвер, 2 грудня, провести всеукраїнську акцію за подальшу лібералізацію податкового законодавства.

Як повідомлялося, 18 листопада Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс . 22 листопада на Майдані Незалежності підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу. 30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс.

На знімку: підприємці Харкова на акції протесту проти запровдження в Україні нового Податкового кодексу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА