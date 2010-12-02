На Харківщині введено в експлуатацію 13 газових свердловин

Харків. 2 грудня. УНІАН. У Харківській області з початку 2010 року введено в експлуатацію 13 нових газових свердловин.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його словами, планується розвідка та підготовка до розробки нових газових родовищ, зокрема Південно-Медведківської, Південно-Хрестищенської нафтогазоконденсатних площ, Гінєєвского газового родовища та Благодатівского родовища формувального піску.

Окрім цього, Ю.САПРОНОВ відмітив стабільний розвиток систем електрозабезпечення області. Так, 2010 року на Харківщині були введені в експлуатацію друга черга підстанції «Перемога», повітряна лінію електропередач «Дергачі-Перемога» та підстанція «Міська» в місті Первомайський.