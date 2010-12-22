У Харкові третій день на маршрути не вийшли трамваї і тролейбуси

Харків. 22 грудня. УНІАН. У Харкові третій день на маршрути міста не вийшли трамваї і тролейбуси.

Як передає кореспондент УНІАН, міський електротранспорт не працює у зв’язку зі страйком водіїв і кондукторів.

На підприємстві повідомили, що в середу загалом на лінії не вийшли 358 одиниць пасажирського транспорту - 162 тролейбуси і 196 трамваїв всіх чотирьох (2 тролейбусних і 2 трамвайних) міських депо. Страйкарі, а це близько 700 водіїв і кондукторів, вимагають негайної виплати зарплат.

«Ремонтники, шляховики та інші працівники підприємства працюють на свої робочих місцях», - зазначив співрозмовник агентства.

У профкомі підприємства повідомили, що загальна сума боргу працівникам становить 22,4 млн. грн., і зарплату не виплачують із серпня 2010 року.