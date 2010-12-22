Влада Харкова спростовує інформацію про зависоку вартість лавок для метро

Харків. 22 грудня. УНІАН. Лави для Харківського метрополітену були закуплені дешевше, ніж по 63 тис. грн. за штуку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на відкритті нової станції «Олексіївска» Харківського метрополітену заявив заступник директора Департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківського міськвиконкому Анатолій КРАВЧУК, коментуючи публікації в пресі про те, що лавочки для нової станції були закуплені по 63 тис. грн. за штуку.

«Ну, по-перше, не 63 тисячі, а набагато дешевше. Утричі. Близько 20 тисяч або близько 15 тисяч штука. Це не скамійки, а лави для платформеної ділянки. Це конструктивний елемент колони та інтер’єру платформи, це не просто так. Це індивідуальне виготовлення за абсолютно індивідуальною технологією. Підіть, подивіться, скільки коштує в супермаркеті садова скамійка», - сказав він.

У телефонній розмові з кореспондентом УНІАН Ірина МОЗГОВА, керівник відділу маркетингу та просування продукції Заводу ім. Фрунзе, де КП «Харківський метрополітен» закуповував платформені лави для станцій метро, котрі відкрилися раніше, зазначила, що цього разу метрополітен відмовився від продукції заводу.

Вона зауважила, що в середньому вартість одного посадочного місця металевої лави виробництва Заводу ім. Фрунзе становить 700 грн.

Коментарів у керівництва метрополітену отримати не вдалося.

Як відомо, КП «Харківський метрополітен» закупив у «одного учасника» конструкції лавок у кількості 10 штук для платформної частини станції «за рахунок коштів державного бюджету з очікуваною вартістю 630 тис. грн.».

Раніше на офіційного сайті держзакупівель Міністерства економіки України з’явилася інформація, що Дирекція метрополітену, що будується, КП «Харківський метрополітен» закупила за кошт державного бюджету стільці та сидіння вартістю в 1 млн. 439 тис. 659 грн. Прес-служба метрополітену спростувала цю інформацію, й наголосили, що на придбання лав витрачено 630 тис. грн.

Довідка УНІАН. 21 грудня у Харкові була відкрита нова станція «Олексіївська» метрополітену. Станція є продовженням Олексіївської лінії Харківського метрополітену. «Олексіївська» розташована у північній частині міста на перетині проспекту Л.Свободи та вулиці Ахсарова. Кошторисна вартість будівництва станції - 431,4 млн. грн. Фактична балансова вартість введеної дільниці становить 384,6 млн. грн. Будівництво введеної дільниці протяжністю 2,5 км велося закритим і відкритим способом робіт. Конструкція станції виконана з монолітного залізобетону. Для облицювання підлоги та стін станції використані граніти з українських родовищ. Для облицювання колон на станції використано грецький білий мармур.

Загальна довжина ліній Харківського метрополітену становить 38,1 км. Метро налічує 29 станцій та 3 лінії: Холодногірсько-Заводську, Олексіївську, Салтівську. Загальна довжина Олексіївської лінії метрополітену - 11,17 км. Щодобово метрополітен перевозить 730 тис. пасажирів. Проектами прогнозується збільшити пасажиропотік у метро на 45 тис. пасажирів на добу.