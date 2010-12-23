Харківська облрада затвердила Стратегію розвитку області до 2020 року

Харків. 23 грудня. УНІАН. Харківська обласна рада на сесії у четвер затвердила проект Стратегії соціально - економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за схвалення документа, над підготовкою якого працювали близько 80 фахівців з різних галузей, проголосувало 102 депутати.

«Сьогодні ми підійшли до ухвалення надзвичайно важливого рішення сесії обласної ради. Рішення, яке готувалося досить тривалий період часу колективом провідних вчених, управлінців-практиків в економічній та соціальній сферах, покликане сприяти подоланню негативних явищ у соціально-економічному розвитку регіону, стати фундаментом його довгострокового сталого розвитку», - сказав у своєму виступі на сесії заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

Коментуючи документ, губернатор Михайло ДОБКІН зазначив, що проект Стратегії пройшов обговорення на круглих столів, міжнародних конференціях, опрацьовувався в комісіях обласної ради, крім того, став предметом громадського обговорення.

«За основу ми взяли не тільки економічні і соціальні чинники, а й екологічні, що додає певних проблем і укладачам, і тим, хто буде її реалізовувати через певні програми, тому що проблеми екологічної безпеки вимагають дуже серйозних капіталовкладень, які теж тут враховані. Але це наше життя, і ми не можемо піти від цієї проблеми», - сказав М.ДОБКІН.

За словами Ю.САПРОНОВА, за прикладом шести регіонів України, які вже затвердили проекти Стратегій соціально-економічного розвитку, Харківська область зможе укласти договір з Кабінетом міністрів, що відкриє можливість отримати додаткове фінансування від держави.

«Тепер Харківська область зможе укласти подібний договір і отримати від держави допомогу на реалізацію програм Стратегії», - сказав Ю.САПРОНОВ.