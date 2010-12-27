Харківський Локомотив завоював Кубок України з волейболу
Уп’яте поспіль
Харків. 27 грудня. УНІАН. Харківський «Локомотив» уп’яте поспіль та увосьме в своїй історії став володарем Кубку України, повідомляє сайт команди.
У «фіналі чотирьох», що відбувся 25 і 26 грудня, «Локомотив» спершу виграв у «Локо-експрес» півфінальний матч, а у фіналі добився красивої і переконливої перемоги над черкаським «Імпексагроспортом» з рахунком
Результати півфіналів:
«Кримсода» (Красноперекопськ) - «Імпексагроспорт» (Черкаси) 1-3 (25-23, 22-25, 23-25, 23-25)
«Локомотив» (Харків) - «Локо-експрес» (Харків) 3-1 (25-19, 23-25, 25-18, 25-17)
Матч за третє місце:
«Локо-експрес» (Харків) - «Кримсода» (Красноперекопськ) 3-1 (25-19, 25-21, 20-25, 25-18)
Фінал:
«Локомотив» (Харків) - «Імпексагроспорт» (Черкаси) 3-0 (25-19, 25-17, 25-21)