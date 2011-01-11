У Харкові обговорять питання пенсійної реформи

В нараді візьме участь голова ПФУ

Харків. 11 січня. УНІАН. У середу, 12 січня, у Харкові відбудеться кущова нарада з питань пенсійного реформування. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, нарада пройде згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ». У нараді візьме участь голова Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК. Початок обговорення – об 11.00. По закінченню наради в прес-центрі облдержадміністрації розпочнеться прес-конференція Б.ЗАЙЧУКА.

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